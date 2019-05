Rusko spochybňuje objem kontaminovanej ropy dodanej do Európy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 30. mája (TASR) - Rusko spochybňuje, že objem kontaminovanej ropy dodanej do Európy, bol taký veľký, ako uvádzajú mediálne správy.Objemy znečistenej ruskej ropy, ktorá bola poslaná do Európy, sú podstatne menšie, než tvrdia Bielorusko a Poľsko, tvrdí ruský ropovodný monopol Transnefť. Podľa viceprezidenta Transnefti Sergeja Andronova približne 3 milióny ton ropy boli znečistené organickými chloridmi a nie 5 miliónov ton, ako odhaduje Bielorusko.Andronov v rozhovore pre denník Kommersant uviedol, že približne 690.000 ton kontaminovanej ropy bolo poslaných do Poľska a Nemecka, čo je výrazne pod odhadmi Poľska, ktoré pre obe krajiny vychádza z predpokladu na úrovni minimálne 1,1 milióna ton.Kontaminovaná ropa sa ropovodom Družba dostala aj na Slovensko, taktiež smerovala do Bieloruska, Česka, Nemecka, Maďarska, Poľska a na Ukrajinu. Export ropy cez Družbu sa z tohto dôvodu zastavil 25. apríla.Transnefť dala jasne najavo, že odškodní len ruských producentov a blízke ropovodné firmy a že západní odberatelia majú žiadať odškodnenie od ruských dodávateľov.povedal Andronov bez uvedenia detailov. Ruskí predstavitelia a západní odberatelia sa majú stretnúť v Moskve v pondelok (3. 6.), aby diskutovali o záležitosti.