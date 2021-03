Rusko spomaľuje rýchlosť Twitteru a vyhráža sa zablokovaním, dôvodom sú nelegálne príspevky

Spomalila sa aj rýchlosť internetu

Netúžia po zablokovaní

10.3.2021- Ruský mediálny regulačný orgán Roskomnadzor spomaľuje rýchlosť sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter. Dôvodom je, že neodstránila zhruba 3 000 príspevkov súvisiacich so samovraždami, drogami a pornografiou. Opatrenie má „ochrániť ruských občanov“, cituje Roskomnadzor spravodajský portál BBC.„Roskomnadzor podal viac ako 28 000 predbežných a opakovaných príkazov na odstránenie nezákonných odkazov a publikácií,“ uvádza orgán vo vyhlásení s tým, že 3 168 zostalo nezablokovaných. Zároveň varoval Twitter, že ak nezmaže „nelegálny“ materiál, úplne ho zablokuje.Roskomnadzor uviedol, že za neodstránenie zakázaného obsahu znižuje rýchlosť Twitteru na všetkých mobilných telefónoch a polovici počítačov. Ruskí používatelia Twitteru tvrdia, že majú problém dostať sa k fotkám a videám na platforme. Objavili sa však aj správy, že sa nespomalil len Twitter, ale celková rýchlosť internetu.Po tom, ako začalo platiť rozhodnutie Roskomnadzoru, padla jeho webstránka. Problémy malo viacero ruských webstránok vrátane Kremľa. Podľa regulátora to nesúvisí so zákrokom proti Twitteru ale s technickými problémami u štátneho poskytovateľa internetu Rostelekom.Hovorca Kremľa Dmitrj Peskov sa vyjadril, že netúžia po blokovaní, ale „je celkom rozumné prijať opatrenia, ktoré tieto spoločnosti prinútia dodržiavať naše zákony “. Hlavným cieľom podľa neho je, aby Rusi mali prístup ku všetkým svetovým zdrojom, kým budú v súlade so zákonom.Twitter je šieste najväčšie sociálne médium v Rusku a značne ho používajú opozičné osobnosti, vrátane uväzneného Alexeja Navaľného. Keď sa v Rusku konali protesty proti jeho väzbe, Roskomnadzor varoval Twitter, TikTok, Facebook a ďalšie sociálne siete pred pokutami, ak nezmažú príspevky vyzývajúce mladých ľudí na účasť. Ruské úrady v marci oznámili, že za nezmazanie takýchto príspevkov žalujú Twitter a ďalšie štyri spoločnosti sociálnych médií.