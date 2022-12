Rusko sťahuje niektoré sily z Kachovky a Novej Kachovky v Chersonskej oblasti

17.12.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko presúva jednotky a sťahuje časť svojich vojakov z Kachovky a Novej Kachovky v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. Na Facebooku o tom informoval generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl.Okupanti sa podľa generálneho štábu stiahli do osady Nyžni Sirohozy, ktorá sa nachádza hlbšie na východ v Rusmi okupovanej časti Chersonskej oblasti.Kachovka a Nová Kachovka sa nachádzajú na ľavom brehu rieky Dnipro, necelých 100 kilometrov východne od Chersonu. Vodná elektráreň Kachovka sa nachádza v Novej Kachovke a bola pravdepodobne čiastočne vyhodená do vzduchu ruskými silami počas ukrajinskej protiofenzívy na oslobodenie Chersonu.Medzi miestnymi obyvateľmi ruskí vojaci šírili informáciu, že ruské vojská do konca roka opustia Kachovku, a kolaborantom ponúkajú presun na okupovaný ukrajinský polostrov Krym.