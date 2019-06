Rusko sťahuje pred stretnutím Putina s Trumpom vojakov z Venezuely

Na archívnej snímke vľavo americký prezident Donald Trump a vpravo ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 27. júna (TASR) - Rusko začalo v stredu sťahovať svojich vojenských "technikov" z Venezuely. Stalo sa tak len dva dni pred plánovaným stretnutím ruského prezidenta Vladimira Putina s jeho americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. S odvolaním sa na informácie ruského veľvyslanectva v Caracase o tom písala agentúra AFP.uviedla ruská ambasáda na Facebooku.Vo svojom vyhlásení označilo ruské veľvyslanectvo prítomnosť ruských vojakov v krajine ako "bežnú údržbársku misiu", ktorá by podľa jej slov mala pokračovať aj v budúcnosti.uviedlo veľvyslanectvo.Moskva vyslala pred troma mesiacmi do Venezuely približne 100 vojenských expertov. Učinila tak po tom, ako Trumpova administratíva naznačila, že by mohla použiť silu na zvrhnutie venezuelského prezidenta a spojenca Ruska - Nicolása Madura. Zmienený krok Moskvy vyvolal vtedy vo Washingtone rozhorčenie.Ruskí špecialisti opúšťajú krajinu krátko pred tým, ako by sa mal Putin v piatok stretnúť s Trumpom na summite krajín G-20.