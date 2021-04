Rusko stoplo činnosť Navaľného Nadácie pre boj proti korupcii, obvinili ju z extrémizmu

Spojenci obvinenia odmietajú

Videá sa zameriavali aj na Putinov palác

26.4.2021 (Webnoviny.sk) - Ruské úrady v pondelok nariadili pozastaviť činnosť Nadácie pre boj proti korupcii väzneného opozičného lídra Alexeja Navaľného , kým súd nerozhodne o ich zákaze ako extrémistických skupín. Príkaz moskovskej prokuratúry, ktorý sa týka aj jeho regionálnych kancelárií, zverejnili na sociálnych médiách jeho spojenci.Nariadenie je najnovším krokom v záťahu proti Navaľného organizáciám, už skôr počas apríla sa prokuratúra na súd obrátila so žiadosťou, aby nadáciu a sieť regionálnych kancelárií vyhlásili za extrémistické skupiny. Takéto označenie by ich aktivity postavilo mimo zákona a vystavilo jej členov a podporovateľov k dlhým trestom odňatia slobody, upozorňujú ľudskoprávni aktivisti.Prokuratúra tiež v pondelok požiadala moskovský súd, aby obmedzil činnosť nadácie zákazom šírenia informácií v médiách, zúčastňovania sa na voľbách, používania bánk alebo organizovania verejných podujatí, uviedol právnik z Navaľného tímu Ivan Pavlov. Očakáva sa, že súd rozhodne neskôr počas pondelka.Navaľného spojenci obvinenia odmietajú a trvajú na tom, že sú politicky motivované. „Len tu kričia: Bojíme sa vašich aktivít, bojíme sa vašich protestov,“ napísal na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter riaditeľ Nadácie pre boj proti korupcii Ivan Ždanov.Menovaná nadácia vznikla pred desiatimi rokmi a odvtedy odhalila korupciu u viacerých vysokopostavených ruských predstaviteľov, často v obrazných a veľmi pozeraných videách na službe YouTube.Jedno z ostatných videí sa napríklad zameriava na luxusný palác na pobreží Čierneho mora, ktorý prostredníctvom korupcie postavili pre ruského prezidenta Vladimira Putina . Video zaznamenalo 116 miliónov pozretí.Rozsiahlu sieť regionálnych kancelárií Navaľnyj zriadil v roku 2017, keď kampaňoval proti Putinovi v prezidentských voľbách. Hoci mu neskôr zakázali kandidovať, kancelárie zostali a neskôr samé začali vyšetrovať korupciu u miestnych predstaviteľov a naberať aktivistov, z ktorých niektorí neskôr kandidovali do úradov.Táto sieť je tiež dôležitá pri organizovaní celonárodných demonštrácií na podporu Navaľného, ktorý sa v súčasnosti nachádza v trestaneckej kolónii.