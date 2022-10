Rusko sústreďuje útoky na Bachmut, podľa analytikov tým potrebuje utíšiť kritikov doma

Za útokom sú zrejme Vagnerovci

Víťazstvo v Bachmute potrebujú

28.10.2022 (Webnoviny.sk) - Ruskí vojaci pomocou delostrelectva čoraz viac útočia na mesto Bachmut v Doneckej oblasti, ktoré bolo v ukrajinských rukách počas celého doterajšieho priebehu vojny.Ako uvádza agentúra AP, boje okolo Bachmutu po týždňoch jasných neúspechov na Ukrajine demonštrujú túžbu ruského vodcu Vladimira Putina po viditeľných územných ziskoch.Dobytie Bachmutu by pretrhlo ukrajinské zásobovacie vedenia a otvorilo by cestu ruským silám ku Kramatorsku a Slaviansku, kľúčovým ukrajinským baštám v Doneckej oblasti. Rusko už viac ako päť mesiacov raketami „bičuje“ Bachmut, pričom kontaktná línia sa momentálne nachádza na okraji mesta.Útok údajne vedú žoldnieri z Vagnerovej skupiny, tieňovej ruskej vojenskej spoločnosti a údajného tajného projektu ruského ministerstva obrany.Ukrajinská armáda strieľa z mínometov a ťažkého delostrelectva, aby odrazila ruské sily, ktoré boli vo štvrtok skoro ráno vzdialené menej ako päť kilometrov od mesta, uviedol americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) Rusko potrebuje víťazstvo v Bachmute vzhľadom na to, že minulý mesiac v dôsledku ukrajinskej protiofenzívy stratilo kontrolu nad veľkými časťami severovýchodnej Charkovskej oblasti a pozícia Moskvy sa zhoršuje i v Chersonskej oblasti na juhu. Tieto oblasti boli medzi prvými, ktoré ruská armáda dobyla po začiatku invázie na Ukrajinu 24. februára.„Rusko trpí prehrami vo všetkých oblastiach. Potrebujú optiku nejakého ofenzívneho víťazstva, aby utíšili kritikov doma a ukázali ruskej verejnosti, že táto vojna naďalej ide podľa plánu,“ povedal vojenský analytik Samuel Ramani.Dlhotrvajúce útoky Ruska na Bachmut ukazujú „šialenosť Moskvy“, povedal tento týždeň ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v príhovore k národu.„Deň čo deň, celé mesiace tam vozia ľudí na smrť a sústreďujú tam maximálnu silu delostreleckých úderov,“ povedal Zelenskyj