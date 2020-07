Rusko testovalo vo vesmíre svoj satelit, USA a Veľká Británia hovoria o protisatelitnej zbrani

Američania majú dôkazy

Iba kontrola techniky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.7.2020 (Webnoviny.sk) - Rusko poprelo tvrdenia Spojených štátov amerických a Veľkej Británie o tom, že nedávno vo vesmíre otestovalo protisatelitnú zbraň. Podľa Moskvy sú tieto vyjadrenia skreslené."Vykonaný test nepredstavoval hrozbu pre žiadne vesmírne plavidlo," uviedlo ruské ministerstvo obrany s tým, že neporušilo medzinárodné právo.Vo štvrtok USA a Spojené kráľovstvo vyjadrili obavy nad minulotýždňovou aktivitou Ruska vo vesmíre.Vedúci britského riaditeľstva pre vesmír na ministerstve obrany Harvey Smyth vo štvrtok uviedol, že Rusko testovalo jeden z jeho satelitov, pričom "vystrelil projektil s charakteristikami zbrane".Veliteľ amerických vesmírnych síl zase vo štvrtok uviedol, že majú dôkazy o tom, že Rusko "vykonalo test protisatelitnej zbrane vo vesmíre"."Je to ďalší dôkaz, že Rusko pokračuje s úsilím vyvinúť a testovať vesmírne systémy, a je v súlade s vojenskou doktrínou Kremľa o používaní zbraní, ktoré ohrozujú americké a spojenecké vesmírne zariadenia," uviedol Jay Raymond.Na možné využívanie protisatelitnej zbrane upozornilo aj americké ministerstvo zahraničia a jeho predstaviteľ Christopher Ford dokonca obvinil Moskvu z pokrytectva, pretože tvrdí, že chce rozšírenie kontroly zbraní až do vesmíru.Moskva tvrdí, že s použitím novej technológie vykonala kontroly na ruskej vesmírnej technike. Satelitný test podľa jej tvrdení priniesol "cenné informácie o technickom stave vyšetrovaného objektu“.Ruské ministerstvo zahraničia vo vyhlásení americké a britské tvrdenia označilo za ďalší protiruský útok a krajiny obvinilo z toho, že situáciu prezentujú skreslene, aby "odôvodnili svoje kroky na rozmiestnenie zbraní vo vesmíre a na tento účel získali financovanie", píše spravodajský portál BBC s odvolaním sa na ruské médiá.Podľa Spojených štátov bol spomínaný ruský satelitný systém ten istý, ktorý vyvolal obavy už predvlani aj skôr počas tohto roka, keď ho obvinili z blízkeho manévrovania pri americkom satelite.Rusko, USA, Spojené kráľovstvo a Čína patria k viac ako 100 krajinám, ktoré sa zaviazali k zmluve, v ktorej sa ustanovuje, že vesmír je na skúmanie pre všetkých a na mierové účely.Zmluva tiež uvádza, že by sa na obežnú dráhu ani do vesmíru nemali umiestňovať zbrane.