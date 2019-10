Rusko, Turecko a Irán podporujú rokovania bojujúcich strán v Sýrii

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 29. októbra (TASR) - Tri regionálne mocnosti, ktoré sú aktérmi občianskej vojny v Sýrii, podporujú rozhovory medzi stranami bojujúcimi v tejto krajine.Uviedli to v utorok špičkoví diplomati Ruska, Turecka a Iránu, ktorí sa zišli v Ženeve v predvečer rokovaní strán znepriatelených v konflikte v Sýrii.V stredu sa totiž v Ženeve začnú rokovania sprostredkované Organizáciou Spojených národov, ktorých cieľom je vypracovať novú sýrsku ústavu.Na rokovaniach očakávajú 150 účastníkov, pričom tretina z nich bude zastupovať sýrsku vládu, tretina opozíciu a tretina občiansku spoločnosť.Šéf iránskej diplomacie Muhammad Džavád Zaríf v utorok pred novinármi v Ženeve vyhlásil, že spomínané tri regionálne mocnosti sa zaviazali, že nebudú zasahovať do ústavodarného procesu v Sýrii.Agentúra DPA, ktorá o tom informovala, dodala, že predchádzajúce kolá vnútrosýrskych rokovaní sa v Ženeve skončili neúspechom a nebol na nich dosiahnutý žiadny pokrok, ktorý by viedol k obnoveniu mieru v Sýrii.Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu konštatoval, že on sám je optimista,problémov.Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vyzval zúčastnené strany,