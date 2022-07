Rusko tvrdí, že prestane svetu dodávať ropu, pokiaľ sa na ňu zavedie cenový strop

Európska únia zakázala od budúceho roka dovoz väčšiny ruskej ropy. Z embarga budú mať dočasné výnimky Česko, Slovensko a Maďarsko, teda krajiny závislé od dodávok ropovodom Družba.

Rusko od začiatku vojny na Ukrajine výrazne zvýšilo vývoz ropy do ázijských krajín. India, ktorá predtým ruskú ropu veľmi nenakupovala, jej nákupy medziročne zvýšila zhruba na dvadsaťnásobok, a viac ropy prúdi z Ruska aj do Číny. Moskva do týchto krajín ropu dodáva so zľavou.