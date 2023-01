Rusko údajne plánuje v januári nariadiť mobilizáciu pre pol milióna brancov, podľa rozviedky už koluje návrh dekrétu

Kyjev varoval Rusov ešte v decembri

Putin plánovanie ďalšej mobilizácie poprel

7.1.2023 (Webnoviny.sk) - Rusko plánuje spustiť novú vlnu mobilizácie brancov do vojny na Ukrajine 15. januára. V sobotu to povedal hovorca ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Andrej Černiak, na ktorého sa odvoláva spravodajský portál Kyiv Independent.Podľa rozviedky už koluje návrh dekrétu o mobilizácii. Rusko podľa Černiaka plánuje v januári nariadiť mobilizáciu až pre 500-tisíc brancov.Predstaviteľ ukrajinských spravodajských služieb Vadym Skibickyj už skôr povedal, že brancov pravdepodobne pošlú na frontové línie na východe a juhu Ukrajiny a budú súčasťou obnovených ruských ofenzív na jar a v lete.Kyjev upozorňuje na možnú ruskú mobilizáciu už dlhšie. Minister obrany Oleksij Reznikov v príhovore 30. decembra varoval Rusov, že Kremeľ pripravuje novú vlnu mobilizácie a do týždňa plánuje zatvoriť hranice.Šéf ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Kyrylo Budanov koncom decembra zas v rozhovore pre BBC uviedol, že Rusko plánuje novú vlnu mobilizácie so začiatkom 5. januára, lebo nemá dostatok mužov.V septembri ruský prezident oznámil „čiastočnú mobilizáciu“ 300-tisíc brancov a koncom októbra ju vyhlásili za ukončenú. V decembri Putin poprel, že by plánovali ďalšiu mobilizáciu, sú však správy, že mobilizácia sa nikdy neskončila a je utajená.