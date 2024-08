Rusko udržiava silnú ofenzívu v Doneckej oblasti. Z východu Ukrajiny do Kurskej oblasti sťahuje len nepravidelné jednotky, uvádza ISW

16.8.2024 (SITA.sk) - Ruská armáda podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) udržiava vysoké tempo ofenzívy v ukrajinskej Doneckej oblasti, napriek pôsobeniu ukrajinských vojakov v ruskej Kurskej oblasti.Moskva podľa inštitútu celkovo uprednostňuje útočné operácie na východe Ukrajiny a pokračuje v snahe o obkľúčenie ukrajinských síl juhovýchodne od mesta Pokrovsk. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Experti ISW konštatujú, že Rusko začalo sťahovať niektoré jednotky z Ukrajiny v reakcii na situáciu v Kurskej oblasti, ale typy presúvaných jednotiek a miesta, odkiaľ sa presúvajú, sú silnými indikátormi toho, že ruské vojenské velenie uprednostňuje útočné operácie na východe Ukrajiny.„Ruské vojenské velenie sťahuje vybrané prvky ruských nepravidelných jednotiek z Doneckej oblasti na riešenie ukrajinskej invázie do Kurskej oblasti, ale bude pravdepodobne mimoriadne nesúhlasiť so sťahovaním ruských vojenských jednotiek zapojených do boja," dodal ISW.