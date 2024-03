Rusko-ukrajinský konflikt sa vyvinul „z vojny zásob na vojnu výroby“, Borrell vyzýva na posilnenie obranného priemyslu

Vojna výroby

Nedostatok objednávok a financií

11.3.2024 (SITA.sk) - Vysoký predstaviteľ Európskej únie (EÚ) pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell vyzval Európu na posilnenie obranného priemyslu na doplnenie vyčerpaných zásob zbraní posielaných na Ukrajinu. Na svojej webstránke na to upozorňuje denník The Guardian „Potrebujeme posilniť našu obrannú priemyselnú a technologickú základňu. Pred ruskou útočnou vojnou proti Ukrajine to nebolo nikomu jasné, ale teraz sa to stalo vecou zdravého rozumu,“ uviedol Borrell vo vyhlásení.Prízvukoval pritom, že je to nevyhnutný predpoklad pre silnejšiu obrannú kapacitu v napätom geopolitickom kontexte.Borrell tiež povedal, že po dvoch rokoch vysoko intenzívnej vojny, keď Ukrajine poskytli zbrane od spojencov z EÚ, najmä z existujúcich zásob, sú tieto existujúce zásoby vyčerpané a „konflikt sa vyvinul z vojny zásob na vojnu výroby“.Výrobu munície je potrebné ďalej zvyšovať, čo je podľa neho obmedzené „nie tak nedostatkom výrobných kapacít, ako skôr nedostatkom objednávok a financií“.Ako pripomenul, lídri v tomto odvetví hovorili „zadajte objednávky a budeme vyrábať viac“.Šéf európskej diplomacie tiež vyzval členské štáty Únie, aby spolupracovali, pričom poznamenal, že „stále dostatočne nekoordinujú a nezdružujú svoje obranné plánovanie a obstarávanie“.