Rusko uskutoční vojenské cvičenia v Stredozemnom mori

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 30. augusta (TASR) - Rusko uskutoční v dňoch 1.-8. septembra rozsiahle vojenské cvičenia v Stredozemnom mori, do ktorých nasadí vyše 25 vojnových lodí a podporných plavidiel, ako aj približne 30 lietadiel. Oznámilo to vo štvrtok ministerstvo obrany v Moskve, ktorého vyhlásenie prevzala tlačová agentúra TASS.Manévre pod velením šéfa vojenského námorníctva admirála Vladimira Koroľova podľa neho pripravujú "v súlade s výcvikovým plánom ruských ozbrojených síl". Nasadené plavidlá budú pochádzať zo Severnej, Baltskej, Čiernomorskej i Kaspickej flotily, zatiaľ čo lietadlá poskytnú zložky diaľkového, transportného a námorného letectva.Úloha hlavného plavidla v danom zoskupení pripadne raketovému krížniku Maršal Ustinov. Čo sa týka "výcvikových úloh v medzinárodnom vzdušnom priestore", predpokladá sa využitie strategických bombardérov typu Tu-160, protiponorkových strojov Tu-142MK a Il-38, ako aj stíhačiek Su-33 či Su-30SM, citovala z vyhlásenia TASS.Cvičenia majú byť zamerané na protivzdušnú obranu, ale aj boj proti ponorkám a proti sabotážam či protimínovú ochranu. Príslušné oblasti budú v predstihu vyhlásené za "nebezpečné pre plavbu a lety" v súlade s medzinárodným právom, ubezpečil ruský rezort obrany.Rusko ohlásilo tieto cvičenia v čase, keď rastie napätie v súvislosti s ďalším vývojom občianskej vojny v Sýrii, kde Moskva poskytuje vojenskú podporu vláde prezidenta Bašára Asada. Očakáva sa, že Asadove sily začnú novú ofenzívu, tentoraz v severozápadnej provincii Idlib, ktorá je poslednou dôležitou baštou protivládnych povstalcov, pripomenula tlačová agentúra AP s tým, že NATO hlásilo zoskupovanie ruských námorných zložiek v Stredozemnom mori.Ruské ministerstvo zahraničných vecí zase podľa TASS upozornilo na možné prípravy ďalšieho amerického útoku na Sýriu. Hovorkyňa rezortu Marija Zacharovová varovala, že "západná agresia voči Sýrii" by vážne uškodila sýrskemu mierovému procesu.