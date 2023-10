Rusko úspešne otestovalo jadrovo poháňanú strelu Burevestnik, tvrdí Putin a vystríha nepriateľov pred útokom

5.10.2023 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin vo štvrtok povedal, že Rusko úspešne otestovalo novú silnú strategickú raketu. Tiež odmietol vylúčiť možnosť, že by mohli po prvý raz po 30 rokoch vykonať zbrojné testy zahŕňajúce jadrové výbuchy. Na svojej webstránke o tom informuje denník The Guardian.Moskva podľa Putina po prvý raz úspešne otestovala jadrovo poháňanú strelu Burevestnik, ktorá je schopná niesť jadrovú hlavicu a má potenciálny dolet tisícky kilometrov. Ruský vodca tiež počas stretnutia novinárov a analytikov v Soči povedal, že už takmer dokončili prácu na medzikontinentálnej balistickej rakete Sarmat, ktorá je ďalším kľúčovým prvkom ruskej novej generácie jadrových zbraní.Putin, ktorý od začiatku vojny na Ukrajine opakovane kladie dôraz na to, že Rusko je jadrová mocnosť, povedal, že nikto so zdravým rozumom by proti jeho krajine nepoužil jadrové zbrane. Ako dodal, ak by taký útok spozorovali, „vo vzduchu by sa objavilo také množstvo našich rakiet, stovky, stovky, že ani jeden nepriateľ by nemal šancu na prežitie“.