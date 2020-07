Rusko uvoľňuje opatrenia, cestujúci po príchode do krajiny už nemusia ísť do povinnej karantény

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Ruské úrady zrušili povinnú dvojtýždňovú karanténu pre osoby, ktoré pricestujú do krajiny. Stalo sa tak v rámci uvoľňovania opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu Od stredy však budú musieť ruskí aj zahraniční cestujúci na hraniciach buď predložiť výsledky testu na koronavírus, alebo ho do troch dní podstúpiť. Samoizolácia ostane povinná pre tých, ktorých testy budú pozitívne alebo sa ich zdravie po príchode zhorší.Ruské úrady už v júni povolili ľuďom cestovanie do zahraničia za účelom práce, štúdia, vyhľadania zdravotnej starostlivosti alebo starostlivosti o blízku osobu. Hranice tiež otvorili pre cudzincov s pracovnými povoleniami a pre cestujúcich za zdravotným ošetrením alebo členmi rodiny v Rusku.Rusko má doteraz vyše 746-tisíc potvrdených prípadov koronavírusu a 11 770 obetí.