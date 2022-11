Rusko už neorganizuje „evakuácie“ z Chersonu, jeho obyvatelia si až teraz začínajú uvedomovať vážnosť situácie

Snaha získať územie

Nútené evakuácie

8.11.2022 (Webnoviny.sk) - Pondelok bol posledným dňom, keď Rusko ponúkalo civilistom „organizované evakuácie“ zo západného brehu rieky Dnipro v okupovanej časti Chersonskej oblasti. Tvrdí to Moskvou podporovaný oblastný predstaviteľ, informuje spravodajský portál CNN.„Väčšina obyvateľov, ktorí sa rozhodli ostať v Chersone, si až teraz začína uvedomovať vážnosť situácie a mojich varovaní,“ napísal na komunikačnej platforme Telegram zástupca šéfa Rusmi dosadenej vojenskej administratívy Chersonskej oblasti Kirill Stremousov Jeho vyjadrenie prišlo v čase, keď sa zjavne schyľuje k intenzívnej bitke o mesto Cherson, zatiaľ čo sa ukrajinské sily približujú k hlavnému mestu oblasti v snahe získať naspäť územie, ktoré ruské jednotky ovládli krátko po začiatku invázie.Každý, kto sa rozhodne opustiť Chersonskú oblasť, dostane podľa Stremousova „jednorazový príspevok 100-tisíc rubľov“ a „certifikát na bývanie“.Podobné „evakuácie“ zo strany Ruska vyvolávajú obavy, že ukrajinských obyvateľov nútia proti ich vôli odísť na ruské územie. Na začiatku vojny sa objavili správy o desiatkach tisíc Ukrajincov, ktorých násilne odviezli do takzvaných „filtračných táborov“ a následne do Ruska. Moskva tieto tvrdenia odmietla a obvinila Ukrajinu, že jej prekazila snahy „evakuovať“ ľudí do Ruska.