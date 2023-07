Rusko už nie je schopné ochrániť obyvateľov pred vojnou, tvrdia Briti a očakávajú rýchlejší odvod mužov do armády

Zapletenie sa do nepriateľských akcií

Väčší odvod mužov do armády

31.7.2023 (SITA.sk) - Najnovšie útoky bezpilotných lietadiel na ruskú metropolu Moskva a urýchlenie odvodov do armády ukazujú, že Kremeľ už nie je schopný chrániť vlastné obyvateľstvo pred vojnou.V najnovšej správe o vojne na Ukrajine to uviedla britská spravodajská služba, informuje portál Ukrajinská pravda.„Zvýšenie pravdepodobnosti zapletenia sa do nepriateľských akcií, útokov bezpilotných lietadiel na Moskvu, mimoriadna úroveň vnútornej represie a nedávna vzbura wagnerovcov poukazujú na neschopnosť ruského štátu ochrániť obyvateľstvo pred vojnou,“ uvádza sa v správe.Podľa Britov je v súčasnosti prioritnou úlohou ruských úradov zaviesť zmeny v legislatíve, ktoré umožnia rýchlejší odvod väčšieho počtu mužov do armády.Rozviedka pripomína, že ruská Štátna duma v polovici júla zvýšila maximálny vek brannej povinnosti z 27 na 30 rokov, minimálny vek ponechala na 18 rokov.Britská rozviedka cez víkend informovala, že žoldnieri z Wagnerovej skupiny dorazili do Bieloruska väčšinou bez svojej ťažkej techniky, pretože ju museli odovzdať ruskému ministerstvu obrany.