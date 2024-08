Rusko v Kurskej oblasti nasadzuje aj vojakov, ktorých necvičili pre úlohy pechoty

21.8.2024 (SITA.sk) - Rusko v Kurskej oblasti nasadzuje vojakov, ktorí pôvodne neboli vycvičení na to, aby bojovali ako pechota. Uviedlo to vo svojej najnovšej správe o ruskej vojne proti Ukrajine britské obranné spravodajstvo. Podľa neho by to mohlo znížiť schopnosť Moskvy získať späť ruské územia obsadené ukrajinskou armádou. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Britské ministerstvo obrany cituje správu nezávislého ruského média Važnyje istorii, podľa ktorej jednou z jednotiek nasadených proti ukrajinskej ofenzíve v Kurskej oblasti je špecializovaný motostrelecký pluk vytvorený z personálu ruských Vzdušných a kozmických síl.Tento motostrelecký pluk pozostáva z vojakov, ktorí mali špecializované úlohy. Ide napríklad o operátorov radarov včasného varovania čí členov posádok bombardérov s dlhým doletom.