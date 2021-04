Rusko v reakcii na najnovšie americké sankcie vyhostí desať diplomatov USA, oznámil Lavrov

Zasahovanie do volieb

Druhé veľké kolo sankcií

16.4.2021 (Webnoviny.sk) - Rusko nariadi desiatim americkým diplomatom, aby opustili krajinu. Oznámil to v piatok minister zahraničných vecí Sergej Lavrov . Krok je odvetou za najnovšie protiruské sankcie zo strany Washingtonu.Lavrov ďalej uviedol, že Moskva na svoj sankčný zoznam pridá ďalších osem ruských predstaviteľov a podnikne kroky na obmedzenie a zastavenie aktivít amerických mimovládnych organizácií, ktoré zasahujú do vnútorných záležitostí Ruska.Ako dodal, Moskva má možnosť prijať „bolestivé opatrenia“ proti americkým podnikateľským záujmom v Rusku, bezprostredne to však neplánuje urobiť.Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena vo štvrtok oznámila vyhostenie desiatich ruských diplomatov a sankcie voči viac ako trom desiatkam ľudí a spoločností za zasahovanie do vlaňajších prezidentských volieb a hackerský útok na federálne úrady. V spojitosti s ním sú to prvé americké odvetné opatrenia voči Rusku.Štvrtkové opatrenia zahŕňajú sankcie na šesť ruských spoločností, ktoré podporujú kybernetické aktivity Ruska, a tiež sankcie na 32 jednotlivcov a entít obvinených z pokusu o zasahovanie do volieb vrátane šírenia dezinformácií.Medzi spomenutými desiatimi diplomatmi, ktorých vyhostia, sú predstavitelia ruských spravodajských služieb, uviedol Biely dom.Tieto opatrenia predstavujú už druhé veľké kolo sankcií na Rusko od Bidenovej administratívy.V marci USA sankcionovali sedem ruských predstaviteľov a viac ako desiatku vládnych subjektov pre otravu ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného nervovoparalytickou látkou a jeho neskoršie uväznenie.