Rusko varuje lode smerujúce do ukrajinských prístavov, zrušia bezpečnostné záruky pre námorníkov

19.7.2023 (SITA.sk) - Rusko bude od polnoci 20. júla považovať všetky plavidlá smerujúce do ukrajinských prístavov, bez ohľadu na ich vlajku, za účastníkov vojenského konfliktu. Referuje o tom web epravda.com.ua s odvolaním sa na správe ruského ministerstva obrany, ktorú citujú ruské médiá.Ruské ministerstvo obrany informovalo, že v súvislosti s ukončením čiernomorskej obilnej dohody boli vydané informačné varovania o zrušení bezpečnostných záruk pre námorníkov.„Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie 17. júla oznámilo, že vypovedanie obilnej dohody znamená zrušenie záruk bezpečnosti lodnej dopravy, ako aj obmedzenie námorného humanitárneho koridoru a zatvorenie Spoločného koordinačného centra (JCC) v Istanbule,“ informovali ruské médiá.„Od 20. júla 00:00 moskovského času budú všetky plavidlá smerujúce do ukrajinských prístavov v Čiernom mori považované za potenciálnych prepravcov vojenského tovaru,“ uvádza sa v správe.Ruské ministerstvo obrany tiež uviedlo, že „vlajkové krajiny takýchto lodí sa budú považovať za zapojené do ukrajinského konfliktu na strane Kyjeva“.