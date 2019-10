Rusko varuje, že politika USA môže destabilizovať celý Blízky východ

Sergej Lavrov, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva/Nursultan 9. októbra (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v stredu varoval, že politika Spojených štátov týkajúca sa kurdskej otázky by mohla destabilizovať celý región Blízkeho východu.Ako v stredu informovala agentúra TASS, Lavrov súčasne vyjadril pochybnosti o implementácii najnovších vyhlásení USA o stiahnutí svojich jednotiek z oblasti na severe Sýrie.Lavrov podľa TASS-u dodal, že turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu mu v utorok v telefonickom rozhovore opätovne potvrdil, že Ankara rešpektuje územnú celistvosť Sýrie.Podľa Lavrova ho jeho turecký rezortný kolega upozornil, že Ankara bude pri všetkých podnikaných krokoch vychádzať z toho, žeLavrov tiež informoval, že po vyhláseniach Ankary a Washingtonu, ktoré sa týkali situácie na severovýchode Sýrie, Moskva rokovala so sýrskymi Kurdmi i predstaviteľmi vlády v Damasku o krokoch na zaistenie bezpečnosti v danom regióne.Uviedol, že ruské strana na týchto rokovaniach potvrdila, že kurdské i sýrske vedenie nabádala viesť dialóg, ktorý by mal vyústiť do urovnania problémov v tejto časti Sýrie vrátane zaistenia bezpečnosti na turecko-sýrskych štátnych hraniciach.Šéf ruskej diplomacie okrem toho v mene Ruska vyjadril presvedčenie, že situácia v severovýchodnej Sýrii by sa mala riešiť výlučne prostredníctvom dialógu medzi vládou v Damasku a kurdskými komunitami tradične žijúcimi v danom regióne.Biely dom v nedeľu vyhlásil, že americké sily sa stiahnu zo severovýchodnej Sýrie, aby uvoľnili cestu pre plánovanú tureckú ofenzívu proti Kurdom. Toto rozhodnutie vyvolalo v USA ostrú kritiku. Washington sa totiž podľa odporcov tohto kroku odvracia od Kurdov, ktorí priniesli v Sýrii veľké obete v bojoch proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS).Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok oznámil, že Turecko je pripravené začať vojenskú operáciu proti kurdským silám na severe Sýrie po tom, ako dostal "zelenú" od prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa.Rusko je hlavným spojencom sýrskej vlády a od roku 2015 sa zúčastňuje na bojoch v Sýrii.