Rusko viedlo v tretej tretine 3:1, ale Kanada finále MS v hokeji do 20 rokov otočila (video)

MS v hokeji do 20 rokov - finále

Ostravar Aréna





Kanada - Rusko 4:3 (0:0, 1:2, 3:1)

Góly: 32. Cozens (Veleno, Lafreniére), 50. McMichael (Addison, Byram), 52. Hayton (Addison, Lafreniére), 57. Thomas (McMichael) - 30. Alexandrov (Zamola, Denisenko), 35. Denisenko (Romanov, Sokolov), 49. Sorkin (Kruglov)



Vylúčení: 6:7 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Heikkinen, Vikman (obaja Fín.) - Lundgren (Švéd.), Synek (SR), 8693 divákov

5.1.2020 - Hokejisti Kanady sa stali majstrami sveta na šampionáte do 20 rokov v Česku, keď v nedeľňajšom dramatickom finále v Ostrave zdolali Rusov 4:3."Javorové listy" sa vrátili na juniorský hokejový trón po dvoch rokoch. Kanaďania ukoristili na svetovom šampionáte už 32. medailu a celkovo osemnástu najcennejšiu. Rusi na titul na tomto fóre čakajú už deväť rokov, zatiaľ naposledy získali zlato na MSJ v ročníku 2010/2011.Pre mužstvá to bola repríza súboja zo základnej B-skupiny, v ktorom "zborná" rozdrvila Kanaďanov rozdielom dvoch tried 6:0. Zápas o zlato však ponúkol úplne iný obraz hry. Finálový zápas v Ostravar Aréne malo aj slovenskú stopu, keďže jedným z dvoch postranných rozhodcov bol Šimon Synek - jediný slovenský arbiter na šampionáte.Na úvodný gól sa čakalo až do polovice stretnutia, ale na zásah Nikitu Alexandrova odpovedal prakticky okamžite taktiež v presilovke Dylan Cozens. Rusi sa však pred druhou sirénou opäť ujali vedenia - v 35. min skóroval Grigorij Denisenko.Keď v 49. min Maxim Sorkin presne mierenou strelou k pravej žrdi zvýšil na 3:1 pre Rusov, Kanaďania sa zdali byť na kolenách. Avšak, šťastným tečom Connora McMichaela sa vrátili do hry a v 52. min v ďalšej početnej výhode Barrett Hayton vyrovnal na 3:3.Zámorský tím dokonal obrat v 57. min, keď Akil Thomas po priťuknutí od McMichaela blafákom upratal puk do ruskej "svätyne". Thomasovo zakončenie však zaváňalo postavením v bránkovisku.