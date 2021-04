Rusko vyhostí 20 českých diplomatov, krajinu musia opustiť do polnoci

Krok oznámila veľvyslancovi

Spolupracujú so zahraničím

19.4.2021 (Webnoviny.sk) - Rusko vyhostí 20 zamestnancov českého veľvyslanectva v Moskve. Ako prostredníctvom oficiálnej stránky uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí, všetkým nariadili opustiť krajinu najneskôr do pondelňajšej polnoci. Podľa webu TN.cz Česko pošle pre svojich pracovníkov do ruskej metropoly vládny špeciál, ktorý ich dopraví späť do vlasti.Moskva tento krok oznámila predvolanému veľvyslancovi Vítězslavovi Pivoňkovi a predstavuje odpoveď na rozhodnutie českej strany vyhostiť 18 ruských diplomatov v Česku, ktorých české rozviedky identifikovali ako pracovníkov ruských tajných služieb. Tí mali stáť za výbuchmi muničných skladov v moravských Vrběticiach, ktoré sa nachádzajú vzdušnou čiarou asi 10 kilometrov od slovenských hraníc.Muničnými skladmi vo Vrběticiach otriasli dva výbuchy. Prvý si 16. októbra 2014 vyžiadal dvoch mŕtvych. Ďalší sklad vybuchol 3. decembra toho istého roku. Stovky ľudí po explóziách z okolitých dedín evakuovali. Prvý výbuch sa pravdepodobne neodohral podľa plánov. Druhý však už bol časovo podľa plánu, keď už mala byť munícia v Bulharsku, kam ju mali vyviezť.Český vicepremiér Jan Hamáček potvrdil, že české orgány pri vyšetrovaní spolupracujú aj so zahraničnými partnermi. Česká polícia a Národná centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) pátrajú po dvoch agentoch ruskej vojenskej rozviedky GRU.Anatolij Čepiga a Alexander Miškin, ktorí sú podozriví aj z otravy bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa novičokom v anglickom Salisbury v roku 2018, boli v októbri 2014 v Česku a vraj použili najmenej dve identity.