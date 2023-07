Rusko vypálilo na Ukrajinu desiatky rakiet a bezpilotných lietadiel Šáhid, Zelenskyj sa poďakoval obrancom oblohy

Dôležitá protivzdušná obrana

Ochrana potravinovej bezpečnosti

21.7.2023 (SITA.sk) - Rusko počas ostatných štyroch dní odpálilo takmer 70 rakiet rôznych typov a vypustilo takmer 90 bezpilotných lietadiel Šáhid pri útokoch na Odesu, Mykolajiv a ďalšie obce na juhu Ukrajiny. Ako referuje spravodajský web CNN, vyhlásil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj „Samozrejme, našim vojakom sa podarilo zostreliť niekoľko nepriateľských rakiet a bezpilotných lietadiel a ďakujem za to každému z našich obrancov oblohy,“ povedal vo štvrtok vo svojom nočnom príhovore. „Bohužiaľ, ukrajinské schopnosti protivzdušnej obrany zatiaľ nepostačujú na ochranu celého ukrajinského neba.“Ukrajina spolupracuje s partnermi „v čo najväčšej možnej miere“ na ďalších systémoch protivzdušnej obrany, ktoré môžu poskytnúť bezpečnosť Odese a ďalším mestám po celej krajine, uviedol Zelenskyj.V súvislosti s čiernomorskou obilnou dohodou , od ktorej Rusko tento týždeň odstúpilo, Zelenskyj poznamenal, že vo svete pokračuje mobilizácia na „ochranu potravinovej bezpečnosti a normálneho života“.Zelenskyj povedal, že vo štvrtok prvýkrát hovoril s etiópskym premiérom Abiyom Ahmedom , ktorého krajina zažíva „jednu z najkritickejších situácií na svete“. „Som presvedčený, že tento rok to všetko zvládneme spolu, celý svet... Nikoho na svete nezaujíma úspech Ruska pri ničení globálneho trhu s potravinami,“ skonštatoval Zelenskyj.