Rusko vyslalo do Sýrie 300 vojenských policajtov z Čečenska

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 25. októbra (TASR) - Rusko vyslalo do Sýrie približne 300 ďalších príslušníkov vojenskej polície z Čečenska, aby plnili špeciálne úlohy v 30 kilometrov širokom páse sýrskeho územia pozdĺž hranice s Tureckom. Oznámilo to v piatok ruské ministerstvo obrany, ktorého vyhlásenie citovala tlačová agentúra TASS.uviedlo ministerstvo s tým, že ich presun sa uskutočnil letecky zo Severného Osetska.Rusko a Turecko dosiahli v utorok dohodu o spoločnej kontrole nad severovýchodnou Sýriou po zastavení tureckej ofenzívy proti Kurdom, ktorú Ankara spustila 9. októbra.Dohoda umožňuje Turecku zachovať si kontrolu nad oblasťou, ktorú obsadilo pri ofenzíve, pričom ruskí a sýrski vojaci budú kontrolovať zvyšok turecko-sýrskej hranice. Kurdom dáva 150 hodín, so začiatkom od stredajšieho poludnia, na stiahnutie svojich ozbrojených síl 30 kilometrov od spomínanej hranice.