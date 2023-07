Rusko vyšle na oslavy konca kórejskej vojny do Pchjongjangu delegáciu, ktorú povedie minister obrany Šojgu

Vzájomné vzťahy sú dobré

Chýbať nebudú ani Číňania

25.7.2023 (SITA.sk) - Ruská vojenská delegácia sa tento týždeň v Severnej Kórei zúčastní na oslavách 70. výročia konca kórejskej vojny.Delegáciu, ktorá bude v Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR) od 25. do 27. júla, povedie minister obrany Sergej Šojgu Ruské ministerstvo obrany na komunikačnej platforme Telegram uviedlo, že návšteva „pomôže posilniť rusko-severokórejské vojenské väzby a bude dôležitou etapou rozvoja spolupráce medzi oboma krajinami“. Informuje o tom spravodajský portál Politico.Politico pripomína, že rusko-severokórejské vzťahy zostávajú dobré aj počas vojny na Ukrajine, ktorá v značnej miere izolovala Rusko vo svetovej komunite.Vlani Rusko od KĽDR kúpilo milióny delostreleckých granátov a rakiet. Západné sankcie narušili schopnosť Ruska nakupovať zbrane a elektroniku, v dôsledku čoho sa Moskva obrátila na Severnú Kóreu a Irán.Na oslavy výročia pošle delegáciu do Pchjongjangu aj Čína. Je to prvá uznaná cesta odkedy KĽDR uzavrela svoje hranice pre pandémiu COVID-19.