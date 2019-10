Rusko vyťažilo v septembri viac ropy než malo

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 21. októbra (TASR) - Ťažba ropy v Rusku vykázala v septembri oficiálne vyššie čísla, než predpokladá dohoda o znižovaní produkcie, pod čo sa podľa ministra energetiky Alexandra Novaka podpísala zvýšená produkcia plynového kondenzátu (ľahkej ropy), ktorý Moskva zahrnuje do celkovej produkcie ropy. Producenti zo štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), najmä Saudská Arábia, totiž už niekoľkokrát poukázali na to, že Rusko svoje záväzky z dohody o obmedzovaní produkcie nedodržiava.Rusko v septembri vyprodukovalo 11,25 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov), čo oproti augustu predstavuje pokles o 40.000 barelov denne. Oproti októbru 2018, z ktorého sa pri redukcii vychádza, znížila Moskva podľa Novaka produkciu o 200.000 barelov denne. Na základe dohody o redukcii ťažby má Rusko znižovať produkciu v porovnaní s októbrom o 228.000 barelov/deň.Podľa Novaka malo Rusko špecifické záväzky v súvislosti s blížiacim sa zimným obdobím, v dôsledku čoho sa zvýšila ťažba plynového kondenzátu (ľahkej ropy). Ako dodal, v októbri by už Moskva mala svoje produkčné záväzky splniť.