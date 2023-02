Rusko vytvorilo sieť vyše 40 táborov a drží v nich tisíce ukrajinských detí, existovať má aj dôkaz o genocíde

Majú dôkaz o genocíde

Zadržiavajú tisíce detí

Pochybné súhlasy rodičov

15.2.2023 (SITA.sk) - Ruská vláda prevádzkuje rozsiahlu sieť desiatok táborov, v ktorých drží tisíce ukrajinských detí. Referuje o tom spravodajský web CNN s odvolaním sa na správu mimovládnej organizácie Conflict Observatory podporovanej americkým ministerstvom zahraničných vecí.Tá bola založená minulý rok, pričom analyzuje a zverejňuje dôkazy o ruských vojnových zločinoch a iných zverstvách páchaných počas vojny na Ukrajine.Správa obsahuje znepokojujúce nové podrobnosti o tom, ako sa Moskva snaží presídliť, prevychovať a niekedy aj vojensky vycvičiť alebo násilne adoptovať ukrajinské deti. Organizácia ich označuje za vojnové zločiny a tvrdí, že môžu poskytnúť dôkaz, že konanie Ruska sa rovná genocíde.„Zapojené sú do toho všetky úrovne ruskej vlády,“ povedal v utorok novinárom Nathaniel Raymond z Yale Humanitarian Research Lab.Správa uvádza, že Rusko zadržiava viac ako šesťtisíc detí, pričom najmladšie majú len 17 mesiacov. Zároveň dodáva, že „celkový počet detí nie je známy“ a je pravdepodobne výrazne vyšší ako šesťtisíc.Podľa Conflict Observatory existuje najmenej 43 zariadení po celom Rusku, ktoré sú súčasťou siete táborov s ukrajinskými deťmi. Rozmiestnené sú po celej krajine a nachádzajú sa napríklad na okupovanom ukrajinskom polostrove Krym, na Sibíri či na Ďalekom východe pri pobreží Tichého oceána, odkiaľ je bližšie k Aljaške než k Moskve.„Zdá sa, že primárnym účelom táborov je politická reedukácia,“ povedal Raymond s tým, že najmenej 32 zariadení identifikovaných v správe sa „zdá byť zapojených do systematického prevýchovného úsilia“, ktoré vystavuje deti z Ukrajiny vzdelávaniu na ruský spôsob a vo dvoch prípadoch aj vojenskému výcviku.Správa zistila, že „veľa detí odvezených do táborov je poslaných so súhlasom svojich rodičov na dohodnutý čas a vrátených rodičom podľa pôvodného plánu“, ale poznamenala, že v mnohých prípadoch je možné súhlasy rodičov považovať za pochybné, keďže sa tak mohlo udiať pod nátlakom ruských okupačných síl.Televízna stanica CNN požiadala ruské veľvyslanectvo vo Washingtone o vyjadrenie k správe.