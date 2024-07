Rusko začalo tretiu fázu výcviku nestrategických jadrových síl. V akcii je aj špeciálna cvičná munícia pre Iskander-M

31.7.2024 (SITA.sk) - Ruská armáda začala tretiu etapu výcviku nestrategických jadrových síl s nácvikom bojového použitia zbraní. Uviedlo to na komunikačnej platforme Telegram ruské ministerstvo obrany , informuje web Ukrajinská pravda.Podľa vyhlásenia ruskej armády sa cvičenie koná na základe rozkazu ruského vodcu Vladimira Putina . Ministerstvo obrany uviedlo, že počas výcviku bude personál raketových jednotiek Južného a Centrálneho vojenského okruhu „plniť úlohy bojového výcviku s použitím špeciálnej cvičnej munície pre operačno-taktické raketové systémy Iskander-M , vybavovať nimi odpaľovacie vozidlá a tajne sa presúvať na určené pozície“.Personál jednotiek ruských Vzdušno-kozmických síl, ktoré sa zúčastňujú na cvičení, bude „precvičovať nasadzovanie špeciálnych hlavíc do vzdušných zbraní a uskutočňovať lety do určených oblastí hliadkovania“.