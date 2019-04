Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 18. apríla (TASR) - Rusko zakázalo vývoz ropy a ropných produktov na Ukrajinu a zároveň dovoz niektorých ukrajinských výrobkov na ruský trh. Oznámil to ruský premiér Dmitrij Medvedev, podľa ktorého tak Moskva reaguje na nedávne kroky Ukrajiny proti Rusku.Medvedev vo štvrtok oznámil, že podpísal dekrét, na základe ktorého od 1. júna bude možné vyvážať ropu, ropné produkty, ako aj uhlie na Ukrajinu len so špeciálnym povolením. Okrem zákazu vývozu ruských surovín zakázalo Rusko aj dovoz niektorých výrobkov z Ukrajiny do Ruska, pričom ide o odvetné opatrenia za nedávne kroky Kyjeva voči Rusku, citovala Medvedeva agentúra DPA. Poukázal tým na rozhodnutie Ukrajiny rozšíriť zoznam embargovaných ruských produktov na elektrické zariadenia a produkty zo skla.povedal ruský premiér. Dodal, že zákaz dovozu sa týka produktov strojárskeho a kovospracujúceho sektora a spotrebného tovaru, ktorého hodnota vlani dosiahla takmer 250 miliónov USD (221,22 milióna eur).Na Ukrajine sa v nedeľu (21. 4.) uskutoční druhé kolo prezidentských volieb. Práve vzťahy Kyjeva a Moskvy sú v prezidentskej kampani hlavnou témou.(1 EUR = 1,1301 USD)