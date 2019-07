Rusko zmarilo teroristický útok v Tatársku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 31. júla (TASR) - Ruské bezpečnostné zložky zmarili teroristický útok na infraštruktúrne zariadenie v Tatársku v Povolžskom federálnom okruhu a zatkli dvoch jeho predpokladaných organizátorov, členov džihádistickej organizácie Islamský štát (IS). Informovala o tom v stredu Federálna bezpečnostná služba (FSB).uviedla FSB, ktorú citovala agentúra TASS.Podľa FSB boli na mieste zadržaní dvaja ruskí občania, ktorí sú členmi IS. Ich aktivity sú spojené s náborom miestnych občanov do teroristických skupín a s propagáciou terorizmu. Našli u nich aj výbušniny.V Rusku bolo za prvých šesť mesiacov roka 2019 zmarených 17 teroristických útokov, informoval ešte v utorok zástupca generálneho prokurátora Alexandr Buksman.