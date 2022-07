Rusko zmobilizovalo do bojov na Ukrajine vyše 30-tisíc dobrovoľníkov. Pomôže im však krátky výcvik?

30.7.2022 (Webnoviny.sk) - Moskva sa po celom Rusku snaží sformovať prápory dobrovoľníkov, ktorých by mohla nasadiť do bojov na Ukrajine. Vojenské skúsenosti sa pritom pri nábore do armády nie vždy vyžadujú.Podľa analytikov tak Kremeľ mohol zmobilizovať viac ako 30-tisíc dobrovoľníkov na doplnenie oddielov preriedených piatimi mesiacmi vojny. Informuje o tom portál cnn.com.Aký vplyv tieto prápory dobrovoľníkov môžu mať, je však otvorenou otázkou. „Krátky výcvik pravdepodobne nezmení dobrovoľníkov bez skúseností na efektívnych vojakov," uviedla výskumníčka amerického Inštitútu pre štúdium vojny Kateryna Stepanenková.