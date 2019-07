Rusko znížilo v júni ťažbu ropy viac, než určovala dohoda

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 1. júla (TASR) - Rusko znížilo produkciu ropy minulý mesiac výraznejšie, než mu to stanovovala kvóta v rámci skončeného programu o znižovaní ťažby. Uviedol to ruský minister energetiky Alexander Novak a zdroje z ropného trhu. Ťažbu aj v júni totiž ešte stále ovplyvňovala kauza spojená s kontamináciou ropy v ropovode Družba, ktorá vypukla koncom apríla. Oficiálne údaje o júnovej produkcii ropy v Rusku by mali byť známe v utorok 2. júla.Podľa Novaka a zdrojov z ropného trhu klesla ruská produkcia ropy v júni v porovnaní s októbrom minulého roka (z októbra sa v rámci programu o znižovaní ťažby vychádzalo) o 278.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). Vychádzajúc z údajov za október 2018 Rusko ťažilo v júni zhruba 11,13 milióna barelov ropy denne.Na základe dohody o znižovaní produkcie, ktorá platila od januára do konca júna a v súčasnosti sa vo Viedni rokuje o jej predĺžení, malo Rusko znižovať svoju produkciu len o 228.000 barelov denne.Júnová produkcia bola stále vyššia než v máji, v ktorom sa dôsledky kontaminácie ropy v ropovode Družba prejavili vo väčšej miere. Májová ťažba v Rusku dosiahla 11,11 milióna barelov denne, čo bola najnižšia produkcia od júna 2018.