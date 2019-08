Rusko zohľadní výskyt amerických rakiet v Japonsku vo svojich plánoch

Na archívnej snímke Sergej Riabkov. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 5. augusta (TASR) - Rusko v pondelok oznámilo, že prijme opatrenia na svoju obranu, ak Spojené štáty po svojom odstúpení od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF) rozmiestnia v Ázii svoje raketové systémy. Uviedol to v pondelok v Moskve námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov.Reagoval tak na výrok nového amerického ministra obrany Marka Espera, ktorý cez víkend vyhlásil, že Spojené štáty chcú čo najskôr rozmiestniť v Ázii nové rakety, aby čelili vzostupu Číny v danom regióne.Esper prišiel s týmto vyhlásením deň po tom, ako Spojené štáty odstúpili od INF, ktorú uzavreli so Sovietskym zväzom v období studenej vojny, v roku 1987.Na otázku týkajúcu sa možného rozmiestnenia amerických raketových systémov v Ázii Riabkov podľa agentúry Reuters odpovedal, že Moskva sa nechce dať zatiahnuť do pretekov v zbrojení s Washingtonom, ale bude adekvátne reagovať na každú hrozbu.Riabkov uviedol, že ak sa práve v Ázii začne s rozmiestňovaním nových amerických systémov, potom Rusko - v záujme obnovenia rovnováhy - podnikne opatrenia, aby týmto novým hrozbám čelilo. Dodal, že podobne sa Rusko zachová aj v prípade nutnosti eliminovať podobné riziká prichádzajúce z Európy.Ak sa otázka odvetných opatrení stane aktuálnou, reakcia Ruska bude podľa Riabkova "úmerná (riziku) a defenzívna, nikoho nevyprovokujúca, ale spoľahlivo chrániaca ruské bezpečnostné záujmy".Podľa Riabkova Moskva predpokladá, že v Japonsku sa môžu objaviť americké odpaľovacie zariadenia Mk 41. Ide o systémy, ktoré môžu byť podľa Moskvy upravené na odpaľovanie rakiet stredného doletu. Dodal, že Rusko tento aspekt zohľadní vo svojom vojenskom plánovaní.Riabkov okrem toho zdôraznil, že Rusko vedie s Japonskom dialóg o tom, kto "vykonáva a bude vykonávať operatívnu kontrolu nad týmito systémami a aká bude v tomto procese úloha japonskej vlády".