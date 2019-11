Rusku hrozí za falšovanie dát štvorročný dištanc

Muž kráča okolo budovy Ruského olympijského výboru v Moskve 9. novembra 2015. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Montreal 25. novembra (TASR) - Komisia odborníkov Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) žiada pre Rusko a jeho športovcov štvorročný dištanc za manipuláciu a falšovanie dát z moskovského antidopingového laboratória.Niektorí ruskí športovci by tak podľa návrhu komisie pre dodržiavanie predpisov mohli štartovať na budúcoročných olympijských hrách v Tokiu i na ZOH 2022 v Pekingu iba pod neutrálnou vlajkou. Definitíva má padnúť 9. decembra na zasadnutí exekutívy WADA. Informovali o tom agentúry AFP a SID.Pre Rusko by zároveň platil zákaz usporiadať akékoľvek vrcholné športové podujatie na obdobie štyroch rokov.Dáta, ktoré získala WADA z moskovského laboratória, obsahovali údajne až tisíce zmien. Pozitívne dopingové nálezy tak mohli byť odstránené. Sprístupnenie dát bolo jednou z podmienok WADA pre opätovné začlenenie Ruskej antidopingovej agentúry (RUSADA) do celosvetovej organizácie. Rusi ich vydanie viackrát odložili, napokon však stihli termín a WADA ich prijala späť. Po analýze však kompetentní odhalili nezrovnalosti.