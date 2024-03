Ruskú novinárku obvinili z extrémizmu a nariadili jej väzbu, venovala sa súdnym procesom s Navaľným

Položila kvety na Navaľného hrob

Zatkli ďalších piatich novinárov

30.3.2024 (SITA.sk) - Súd v Moskve v piatok nariadil vyšetrovaciu väzbu pre ruskú novinárku, ktorá sa venovala súdnym procesom so zosnulým ruským opozičným lídrom Alexejom Navaľným a ďalšími disidentmi.Antonina Favorská, ktorú zatkli skôr počas marca, je obvinená z extrémizmu a vo väzbe by mala zostať prinajmenšom do 28. mája.Favorskú obviňujú zo zhromažďovania materiálu, výroby a úpravy videí a publikácií pre Navaľného protikorupčnú nadáciu, ktorú ruské úrady zakázali ako extrémistickú. Novinárka je obvinená zo zapojenia sa do extrémistickej skupiny, za čo jej hrozí až šesť rokov väzenia.Zatkli ju 17. marca po tom, ako položila kvety na Navaľného hrob. Vo väzbe strávila 10 dní pre neposlušnosť voči polícii. Neskôr ju obvinili znova a musela sa v piatok postaviť pred súd, uviedla ľudskoprávna skupina OVD-Info, ktorá monitoruje politické zatýkanie a poskytuje právnu pomoc.Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová na sociálnej a mikroblogovacej sieti X uviedla, že Favorská na platformách nadácie nič nezverejnila, a naznačila, že ju ruské úrady stíhajú preto, že si robí svoju prácu novinárky.Favorská je jednou zo šiestich novinárov, ktorých v marci zatkli v Rusku, informovala organizácia Reportéri bez hraníc.Ruské úrady vedú ostrý záťah na disent, ktorý sa zameriava na opozičné osobnosti, novinárov, aktivistov alebo členov LGBTQ+ komunity.