Ruský atómový ľadoborec Arktika sa vrátil zo skúšobnej plavby

Ilustračná foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Petrohrad 14. decembra (TASR) - Ruský atómový ľadoborec Arktika, prezentovaný ako najsilnejší svojho druhu a symbol ambícií Moskvy využiť potenciál arktickej oblasti, sa v sobotu po dvojdňovej skúšobnej prevádzke vrátil do Petrohradu. Informovala o tom agentúra AFP.Obrovské plavidlo určené na prepravu skvapalneného zemného plynu z Arktídy má dĺžku 173 metrov a výšku 15 metrov. Podľa staviteľov Arktika dokáže boriť ľad s hrúbkou 2,8 metra.Plavba mala byť testom funkčnosti a manévrovateľnosti plavidla, uviedol podľa AFP Mustafa Kaška, generálny riaditeľ spoločnosti Atomflot, ktorá prevádzkuje ruskú flotilu ľadoborcov.Loď na jadrový pohon pri svojej prvej plavbe používala ako palivo naftu.Jej záverečné testy sú naplánované na marec a apríl, na pravidelné plavby sa vydá v máji.Arktika je súčasťou ruskej flotily ľadoborcov, ktorá má prispieť k výraznému zvýšeniu nákladnej dopravy pozdĺž ruského arktického pobrežia, a to celoročne. Kompletizácia tejto flotily Rusku súčasne uľahčí aj dodávku palív do juhovýchodnej Ázie.Rusko má totiž vo výstavbe ešte dve ďalšie podobné lode - Ural a Sibir -, dodala AFP.Arktída má obrovské zásoby ropy a zemného plynu, o ktoré majú záujem Rusko a ďalšie krajiny vrátane Spojených štátov, Kanady a Nórska.