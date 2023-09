Ruský bojový vrtuľník sa zrútil do Azovského mora, pilotov zachránili 

4.9.2023 (SITA.sk) - Ruský bojový vrtuľník Ka-52 sa zrútil do Azovského mora. Dvoch pilotov zachránili. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje ruský spravodajský kanál Baza pôsobiaci na komunikačnej platforme Telegram. Havária sa stala v piatok.„Podľa zdrojov kanála Baza v záchranných službách vrtuľník spadol do vôd Azovského mora približne 1,5 kilometra od pobrežia ráno 1. septembra," uviedla Ukrajinská pravda.Podľa predbežného vysvetlenia dôvodov zrútenia sa vrtuľníka to spôsobili nepriaznivé poveternostné podmienky, pretože v oblasti havárie bola hustá hmla. Na palube bojového stroja Ka-52 boli dvaja členovia posádky. Počas záchrannej operácie ich dostali na breh.