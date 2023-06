Ruský diplomat sa zrejme usadil na mieste rozostavaného veľvyslanectva, premiér chce problém vyriešiť

Zákaz prenájmu Rusku

Problém vyriešia

Diplomatická imunita

23.6.2023 (SITA.sk) - Na mieste navrhovaného ruského veľvyslanectva v austrálskej Canberre sa zrejme usadil osamelý ruský diplomat. Stalo sa tak po tom, ako austrálska vláda plán z bezpečnostných dôvodov vetovala.Premiér Anthony Albanese pravdepodobný ruský akt vzdoru odmietol s tým že „chlapík, ktorý stojí v chlade na kúsku trávy v Canberre, nie je hrozbou pre našu národnú bezpečnosť“.Austrálsky parlament minulý týždeň schválil mimoriadny zákon, ktorým z bezpečnostných dôvodov zablokoval prenájom parcely Rusku, pretože nové veľvyslanectvo by bolo príliš blízko budovy parlamentu.Ruské veľvyslanectvo odmietlo komentovať správu v novinách The Australian, podľa ktorej je muž, ktorého videli fajčiť pred jeho prenosným ubytovacím zariadením, ruský diplomat.Odmietlo tiež vysvetliť, prečo sa nachádzal na mieste, a v e-maili uviedlo len: „Veľvyslanectvo sa k tomu nevyjadruje.“ Albanese uviedol, že problém vyriešia, no nespresnil ako.Odborník na medzinárodné právo z Austrálskej národnej univerzity Don Rothwell uviedol, že obsadenie lokality nedáva Rusku žiadnu výhodu pri prípadnom právnom napadnutí ich vysťahovania.Jediné, proti čomu môže Rusko namietať je podľa neho výška kompenzácie, ktorú Austrália ponúka za už vynaložené prostriedky na výstavbu a zemné práce. Rusko tvrdí, že od roku 2008, keď získalo prenájom, to bolo 5,5 milióna dolárov.Ak je muž skutočne diplomat, mohol by v prípade zadržania políciou využiť diplomatickú imunitu a polícia by ho musela prepustiť.Vláda by ho však mohla vyhlásiť za nežiaducu osobu, čo by znamenalo zrušenie jeho diplomatickej imunity a následne by dostal 48 hodín na opustenie Austrálie.Podľa Rothwella by však následne Rusko mohlo na miesto poslať ďalšieho diplomata. „Myslím, že takému scenáru by sa chcela vláda vyhnúť,“ skonštatoval.Rusko minulý týždeň obvinilo Austráliu v súvislosti so zrušením prenájmu z „rusofóbnej hystérie“.