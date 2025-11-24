|
Pondelok 24.11.2025
Meniny má Emília
Denník - Správy
Ruský dron zaútočil na minibus v ukrajinskej Záporožskej oblasti a zabil vodiča
Vodič minibusu zahynul pri útoku ruského dronu na vozidlo v dedine Veselianka v Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny. Ako informuje spravodajský web
24.11.2025 (SITA.sk) - Vodič minibusu zahynul pri útoku ruského dronu na vozidlo v dedine Veselianka v Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, uviedol to na komunikačnej platforme Telegram šéf vojenskej administratívy oblasti Ivan Fedorov.
„Nepriateľ opäť zaútočil na civilistov v Záporožskom okrese. Rusi použili FPV dron na zasiahnutie minibusu v dedine Veselianka," uviedol Fedorov.
Ruský útok v pondelok postihol aj civilistov v meste Cherson na juhu Ukrajiny. Jeden človek prišiel o život a jeden utrpel zranenia.
