Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 24.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Emília
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

24. novembra 2025

Ruský dron zaútočil na minibus v ukrajinskej Záporožskej oblasti a zabil vodiča


Tagy: civilné obete ruské útoky Vojna na Ukrajine

Vodič minibusu zahynul pri útoku ruského dronu na vozidlo v dedine Veselianka v Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny. Ako informuje spravodajský web



Zdieľať
caribbean_carnival_nyc_53056 676x451 24.11.2025 (SITA.sk) - Vodič minibusu zahynul pri útoku ruského dronu na vozidlo v dedine Veselianka v Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, uviedol to na komunikačnej platforme Telegram šéf vojenskej administratívy oblasti Ivan Fedorov.


Nepriateľ opäť zaútočil na civilistov v Záporožskom okrese. Rusi použili FPV dron na zasiahnutie minibusu v dedine Veselianka," uviedol Fedorov.

Ruský útok v pondelok postihol aj civilistov v meste Cherson na juhu Ukrajiny. Jeden človek prišiel o život a jeden utrpel zranenia.


Zdroj: SITA.sk - Ruský dron zaútočil na minibus v ukrajinskej Záporožskej oblasti a zabil vodiča © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: civilné obete ruské útoky Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Progresívne Slovensko viní vládu z netransparentných nákupov, Slovensko.sk má byť len drahý upgrade
<< predchádzajúci článok
Balogh vylial na vedenie generálnej prokuratúry vedrá špiny, vyhlásil Žilinka a z výboru odišiel bez diskusie

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 