Ruský herec Artur Smoljaninov čelí za kritiku vojny na Ukrajine vyšetrovaniu, úrady idú aj po filantropovi Ziminovi

Kremeľ vyšetrovanie privítal

Zimin financoval aj Navaľného

9.1.2023 (Webnoviny.sk) - Ruské úrady v pondelok oznámili vyšetrovania voči známemu hercovi, ktorý skritizoval vojnu na Ukrajine, a filantropovi, ktorý podporuje ruskú opozíciu.Vyšetrovací výbor Ruskej federácie vo vyhlásení informoval, že jeho šéf Alexander Bastrykin nariadil otvorenie kriminálneho vyšetrovania herca Artura Smoljaninova, ktorý „urobil sériu vyhlásení namierených proti Rusku v rozhovore pre západné médium“.Výbor nešpecifikoval, čo konkrétne predstavuje trestný čin a aké obvinenia voči nemu vznesú. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok vyšetrovanie privítal.Smoljaninov je prominentný filmový a divadelný herec, ktorý odišiel z Ruska po tom, čo napadlo Ukrajinu, a opakovane vojnu kritizoval.Uplynulý víkend vyvolal rozhorčenie medzi podporovateľmi Kremľa jeho rozhovor pre Novaja Gazeta Europe, v ktorom povedal, že ak by mal ísť do vojny, bojoval by na strane Ukrajiny.Ministerstvo vnútra zase zaradilo prominentného filantropa Borisa Zimina na zoznam medzinárodne hľadaných ľudí na základe obvinení z podvodu.Zimin financoval niekoľko ruských nezávislých médií aj projekty väzneného opozičného lídra Alexeja Navaľného . Údajne odišiel z Ruska v roku 2015.