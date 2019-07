Ruský komunistický poslanec chce zaradiť do osnov literatúry aj Bibliu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Igor Calpaš Foto: TASR Igor Calpaš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 1. júla (TASR) - Výbor ruskej Štátnej dumy pre školstvo podporuje návrh pravoslávnej cirkvi, aby sa do osnov na vyučovanie literatúry na stredných školách dostali aj náboženské texty.Podľa spravodajského portálu Novaja gazeta to vo vysielaní rozhlasu Govorit Moskva potvrdil podpredseda výboru Oleg Smolin z frakcie Komunistickej strany Ruskej federácie.Smolin priznal, že osnovy predmetu literatúra sú už veľmi náročné, ale treba určiť, ktoré diela by z nich bolo možné vyškrtnúť.Uviedol, že za také považuje niektoré diela súčasnej literatúry. Spomenul v tejto súvislosti i knihu Súostrovie Gulag od Alexandra Solženicyna, ktorá podľa Smolina čitateľom poskytuje "pomerne malé predstavy o reálnom historickom procese". Podľa Smolina je potrebné z osnov vylúčiť "všetko, čo je príliš spolitizované", ale určite v nich treba ponechať diela ruských klasikov.Návrh na zmeny v osnovách predmetu literatúra predniesol nedávno metropolita volokolamský Ilarion, ktorý v rámci ruskej pravoslávnej cirkvi zodpovedá za vzťahy s vonkajším svetom. Ilarion vtedy navrhol vyplniť nedostatok "morálnej zložky" u mladých ľudí štúdiom posvätných textov na hodinách literatúry.Nedostatok náboženských textov v osnovách Ilarion označil za veľké opomenutie: