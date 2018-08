Ruský ľavicový politik Sergej Udaľcov drží vo väzení hladovku

Sergej Udaľcov Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 26. augusta (TASR) - Ruský opozičný politik Sergej Udaľcov, ktorý si vo väzenskom zariadení odpykáva trest za spáchanie priestupku, drží protestnú hladovku. V súvislosti so zhoršením jeho zdravotného stavu ho v nedeľu opäť previezli do nemocnice.Podľa agentúry Interfax o tom v nedeľu informovala politikova manželka Anastasija Udaľcovová. Dodala, že jej manžel neprijíma tuhú stravu, ani tekutiny. V nemocnici mu podávajú infúzie. Napriek zhoršenému zdravotnému stavu Udaľcov údajne nemá v úmysle svoju hladovku ukončiť.Udaľcov je vo väzenskom zariadení od 14. augusta. Odpykať si tam musí 30-dňový trest, ktorý mi vymeral súd v Moskve, keď ho uznal za vinného za opakované porušenie nariadení o organizovaní verejných podujatí. Na protest proti tomuto rozhodnutiu súdu Udaľcov vyhlásil hladovku. Hospitalizovaný kvôli nej bol už aj 19. augusta.Podľa rozhlasovej stanice Echo Moskvy Udaľcov, ktorý je aktivistom Ľavicového frontu, vyhlásil hladovku na protest proti vládnemu návrhu dôchodkovej reformy. Za účasť na akcii proti tomuto návrhu bol Udaľcov aj odsúdený na trest väzenia - na úradmi povolenom protestnom zhromaždení proti zvyšovaniu veku odchodu do dôchodku totiž podpálil plagáty s fotografiami predsedov Štátnej dumy a Rady federácie. Následne bol zadržaný.