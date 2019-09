Ruský minister energetiky chce telefonovať so saudskoarabským kolegom

Na archívnej snímke ruský minister energetiky Alexander Novak. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 16. septembra (TASR) - Ruský minister energetiky Alexandr Novak plánuje v priebehu pondelka telefonovať so saudskoarabským kolegom v súvislosti so sobotnými útokmi dronmi na saudskoarabské ropné zariadenia. Novak to podľa agentúry Reuters povedal v pondelok novinárom.Na otázku, či by Rusko malo naďalej znižovať svoju produkciu ropy tak, aby to bolo plne v súlade s globálnou dohodou, uviedol, že parametre globálnej dohody o ťažbe ropy sa nezmenili.dodal Novak.pokračoval šéf ruskej energetiky.Novak upokojil, že vo svete je v obchodných zásobách dostatok ropy na pokrytie nedostatku dodávok zo Saudskej Arábie.K sobotňajšiemu útoku na dve veľké ropné zariadenia v Saudskej Arábii sa prihlásili jemenskí šiitskí povstalci, tzv. húsíovia, údajne podporovaní Iránom. V dôsledku útokov stúpli v pondelok ceny ropy o viac ako desať percent.