Ruský novinár kritizoval miestnu armádu, odsúdili ho na osem rokov väzenia

30.8.2024 (SITA.sk) - Ruského vydavateľa novín na Sibíri odsúdili na osem rokov väzenia za to, že jeho noviny informovali o ruských útokoch na civilistov na Ukrajine. Súd v Gorno-Altajsku uznal prominentného novinára z Altajska a vydavateľa lokálnych novín Listok Sergeja Michajlova vinným zo šírenia falošných informácií o ruskej armáde. Uviedla to ľudskoprávna skupina Net Freedoms.Michajlova zatkli v apríli 2022 pre sériu príspevkov na webstránke novín Listok o ruských útokoch na civilistov na Ukrajine. On obvinenia popiera.Michajlov v stredajšej záverečnej reči pred súdom uviedol, že "cieľom týchto publikácií je odhaliť mojim krajanom pravdu" o vojne a "ochrániť ich pred rafinovanými lžami ruskej štátnej propagandy", informuje nezávislé médium Meduza."Celé tie roky som písal to, čo považujem za pravdu, hoci trpkú," povedal Michajlov podľa Meduzy.Kritika vojny a armády je v Rusku trestná na základe zákona, ktorý Moskva prijala krátko po odštartovaní invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Na základe tohto zákona úrady stíhali už stovky ľudí. Ľudskoprávna skupina OVD-Info, ktorá monitoruje politické zatýkanie a poskytuje právnu pomoc, uviedla, že od februára 2022 bolo viac ako 1 000 ľudí zahrnutých do trestných konaní za svoj protivojnový postoj.