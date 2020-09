Ruský opozičný aktivista Alexej Navaľnyj mal v tele novičok, odhalili testy v Nemecku

Chemická nervovoparalytická látka

2.9.2020 (Webnoviny.sk) - Testy vykonané na vzorkách od ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného , ktorý leží v nemocnici v Berlíne, dokázali prítomnosť nervovoparalytickej látky novičok. V stredu to prostredníctvom vyhlásenia oznámil hovorca nemeckej kancelárky Angely Merkelovej Steffen Seibert uviedol, že testovanie v špeciálnom nemeckom vojenskom laboratóriu odhalilo dôkazy o "chemickej nervovoparalytickej látke zo skupiny novičok".Nemecká vláda podľa Seiberta informuje o výsledkoch testov partnerov v Európskej únii a NATO. Na základe ruskej reakcie bude následne s nimi rokovať o "vhodnej spoločnej reakcii".Štyridsaťštyriročný Navaľnyj skončil v nemocnici po tom, čo mu 20. augusta počas letu z Tomska do Moskvy prišlo zle.Lietadlo, ktorým cestoval, muselo následne núdzovo pristáť v sibírskom Omsku, kde ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti.V sobotu ráno 22. augusta ho lietadlom previezli do nemocnice Charité v nemeckom Berlíne, kde tamojší lekári uviedli, že javí známky otravy a v jeho tele našli "inhibítory cholínesterázy".Tie sa nachádzajú v liekoch, ale aj pesticídoch a nervovoparalytických látkach.Navaľného spojenci v Rusku trvajú na tom, že ho úmyselne otrávili. Kremeľ tieto tvrdenia odmietol s tým, že je to len prázdny šum.Ruskí lekári zase tvrdenia nemeckých kolegov zamietli s tým, že pri diagnostike a testoch otravu nezistili.Novičok je nervovoparalytická látka vyvinutá v niekdajšom Sovietskom zväze. Rovnakou látkou sa predvlani pokúsili vo Veľkej Británii otráviť bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru. Novičok je inhibítor cholínesterázy.