Ruský opozičný líder Navaľnyj leží v kóme, veľkého kritika Putina údajne otrávili

20.8.2020 (Webnoviny.sk) - Ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj leží v kóme na jednotke intenzívnej starostlivosti v sibírskej nemocnici. Vo štvrtok o tom informovala jeho hovorkyňa, podľa ktorej 44-ročného kritika prezidenta Vladimira Putina otrávili.Navaľnému prišlo zle počas letu zo sibírskeho Tomska do Moskvy. "Lietadlo núdzovo pristálo v Omsku," oznámila Kira Jarmyšová prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter. V súčasnosti je podľa nej Navaľnyj napojený na umelú pľúcnu ventiláciu. "Je v kóme, vo vážnom stave," doplnila.Predpokladajú pritom, že politikovi niekto niečo primiešal do čaju, ktorý vypil ráno. "Lekári hovoria, že toxín sa rýchlejšie vstrebal s horúcim nápojom," napísala tiež s tým, že Navaľného tím zavolal do nemocnice políciu.Podľa ruskej štátnej tlačovej agentúry Tass, ktorá získala vyjadrenie hlavného lekára nemocnice, je Navaľnyj v kritickom stave.Právnik Navaľného Nadácie pre boj proti korupcii Viačeslav Gimadi oznámil, že žiadajú Vyšetrovací výbor Ruskej federácie o začatie vyšetrovania. "Nie je pochýb o tom, že Navaľného otrávili pre jeho politické postoje a aktivity," uviedol na Twitteri.