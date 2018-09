Ruský parlament schválil Putinove zmeny v dôchodkovej reforme

Ruská duma, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 26. septembra (TASR) - Štátna duma, dolná komora ruského parlamentu, v stredu jednohlasne prijala pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prezidenta Vladimira Putina k návrhu zákona o dôchodkovej reforme, ktorý stanovuje vek odchodu do dôchodku pre ženy na 60 rokov a pre mužov 65 rokov. Pôvodný návrh vlády stanovoval pre ženy 63 a pre mužov 65 rokov.Napísala o tom agentúra Interfax. Spresnila, že parlament sa návrhom zákona v stredu zaoberal v druhom čítaní. Tretie čítanie sa očakáva vo štvrtok.Vláda v lete predložila do Dumy návrh zákona o zvýšení veku odchodu do dôchodku v prípade žien zo súčasných 55 na 63 rokov a u mužov zo 60 na 65 rokov. Návrh však v Rusku vyvolal veľkú kritiku i masové pouličné protesty.V blízkosti budovy parlamentu v centre Moskvy sa aj v stredu ráno na spontánnom proteste proti prijatiu zákona o dôchodkovej reforme zišlo asi 500 ľudí. Podľa rozhlasovej stanice Echo Moskvy nešlo o hromadnú protestnú akciu, ale o protesty jednotlivcov.Pred Dumu prišli aj politici zo strán, ktoré majú námietky proti vládou navrhovanej dôchodkovej reforme. Ako spresnilo Echo Moskvy, ide o predstaviteľov ľavicových síl - Komunistickej strany Ruskej federácie a Ľavicového frontu - či zástupcov centristickej strany Jabloko. Prítomní boli aj odborári. Ochrana parlamentu bola posilnená.Aktivista Ľavicového frontu Sergej Udaľcov prišiel pred Dumu s plagátom "Vládna dôchodková reforma je genocída!". Iní demonštranti mali v rukách fotografie predstaviteľov ruského vedenia: premiéra Dmitrija Medvedeva, prezidenta Putina či poslancov vládnej strany Jednotné Rusko, doplnené o nápis: "Nepriateľ ľudu."Udaľcov na margo atmosféry pred Štátnu dumou pre Echo Moskvy uviedol, že "ľudia sú veľmi rozhorčení, žiadajú, aby opoziční poslanci dnes opustili zasadaciu sálu a nezúčastňovali sa na tejto fraške".