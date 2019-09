Ruský počítačový pirát A. Ťurin priznal pred súdom USA svoju vinu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 24. septembra (TASR) - Ruský občan Andrej Ťurin (36) sa pred americkým súdom priznal k tomu, že ukradol osobné údaje viac ako 80 miliónov klientov americkej spoločnosti JPMorgan Chase & Co, ako aj iných finančných inštitúcií v USA. S odvolaním sa na informácie agentúry Bloomberg o tom v utorok informovala agentúra Interfax.Ťurin sa dopustil najväčšieho kybernetického útoku na finančnú inštitúciu v dejinách Spojených štátov, pričom takto získané osobné údaje klientov zneužívali nasledovne podľa vyšetrovateľov Ťurinovi komplici na uskutočňovanie finančných podvodov.V súvislosti s tým, že ruský haker sa k svojmu činu priznal, bude podľa dostupných informácií prokuratúra pre neho požadovať trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov. O konečnej výške trestu však nakoniec rozhodne sudca.Ťurina vydali ešte minulý rok v septembri do USA gruzínske úrady.Podľa vyšetrovateľov sa Rus zaplietol do krádeže osobných údajov viac ako 100 miliónov zákazníkov amerických finančných inštitúcií, pričom následne sa spolu s komplicmi pomocou finančných podvodov zmocnili stoviek miliónov dolárov.Manhattanský prokurátor Geoffrey S. Berman v súvislosti s Ťurinovým prípadom tesne po jeho vydaní do USA uviedol, že v situácii, keď Američania čoraz viac využívajú internetové bankovníctvo, môže mať krádež ich osobných údajov ničivé následky pre ich finančnú prosperitu a niekedy trvá aj roky, kým sa z nich spamätajú.