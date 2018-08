Ruský prezident Putin sa zúčastní na svadbe šéfky rakúskej diplomacie

Na archívnej snímke ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 15. augusta (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa v sobotu 18. augusta zúčastní na svadbe rakúskej ministerky zahraničných vecí Karin Kneisslovej. Potvrdil to v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.Putin sa zastaví v Rakúsku po ceste do Nemecka, kde sa má v ten istý deň stretnúť s kancelárkou Angelou Merkelovou.Poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov spresnil, že Kneisslová pozvala Putina na svadbu, keď ruský líder v júni navštívil Viedeň.Päťdesiattriročná ministerka si zoberie za manžela o rok staršieho podnikateľa Wolfganga Meilingera. Podľa rakúskych médií by sa mala svadba konať v spolkovej krajine Štajersko na juhovýchode Rakúska.Agentúra AP pripomína, že Kneisslová, ktorá vo vláde zastupuje pravicovú Slobodnú stranu Rakúska (FPÖ), sa vyslovuje za posilnenie rusko-rakúskych vzťahov.